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NHL Les Predators entretiennent la flamme de l’espoir

ATS

18.3.2026 - 08:09

Les Nashville Predators de Roman Josi ont remporté un succès important dans la course pour les play-off de NHL face aux Winnipeg Jets.

Keystone-SDA

18.03.2026, 08:09

18.03.2026, 08:20

Cette victoire permet aux Predators, dans la Conférence Ouest, de se rapprocher à 2 points d'une place qualificative pour les play-off, avec deux unités d'avance sur les Jets (qui évoluent toujours sans Nino Niederreiter, blessé). Il leur reste 15 matches à disputer dans la saison régulière.

A 61 secondes du terme du temps réglementaire, Nashville menait 3-2, avant l'égalisation de Jonathan Toews. Tout s'est décidé aux tirs au but, exercice lors duquel Ryan O'Reilly fut le seul à mettre le puck au bon endroit. Josi avait distribué un assist lors de l'ouverture du score du Finlandais Erik Haula.

Le Tampa Bay Lightning de Janis Moser, 3e de la Conférence Est, reste très bien placé dans la course aux play-off après son succès 6-2 à Seattle. Nikita Kucherov, avec trois buts et deux assists, a été l'homme du match.

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