Les Predators de Roman Josi lutteront jusqu'au bout pour une place en play-off de NHL. Nashville, qui est allé s'imposer 6-3 samedi à San Jose, est pour l'heure en possession de la deuxième «wildcard» disponible dans la Conférence Ouest.

Keystone-SDA ATS

Roman Josi a brillé sur la glace californienne, même s'il ne fait pas partie des trois étoiles de cette partie. Le défenseur bernois a été crédité d'un assist sur le 1-0 et sur le 3-0, tous deux inscrits en supériorité numérique. Il en est désormais à 51 points cette saison, en 64 matches disputés.

Les Preds ont joué à se faire peur face à San Jose, l'un de leurs concurrents directs, qu'ils ont repoussé à deux points. Ils menaient ainsi 3-0 après le premier tiers mais ont vu les Sharks – lesquels évoluaient sans Philipp Kurashev, à nouveau surnuméraire – revenir à 3-3 à la 42e. Nashville a toutefois repris pour de bon les commandes.

Huitième à l'Ouest, la franchise du Tennessee est à égalité avec les Los Angeles Kings (81 points en 76 parties), qui ont pour leur part battu Toronto 7-6 après prolongation samedi. Les Sharks suivent à deux longueurs, mais avec un match en moins, les Jets accusant quant à eux trois points de retard sur le duo Predators/Kings.

A l'Est, Tampa Bay a composé son ticket pour les play-off samedi, avant même d'affronter Boston. Le Lightning s'est imposé 3-1 face aux Bruins avec notamment un assist de son défenseur seelandais Janis Moser (28 points désormais durant cet exercice 2025/26). Les Sabres sont également assurés de disputer les séries finales, une première depuis 2011 pour la franchise de Buffalo.

Les Devils ont besoin d'un miracle

Ca se complique en revanche de plus en plus pour les Devils, qui se sont inclinés 4-3 après les tirs au but face à Montréal malgré les 4 points cumulés par leurs joueurs suisses (1 but et 1 assist pour Timo Meier, 1 assist pour Nico Hischier et 1 pour Jonas Siegenthaler). New Jersey accuse sept longueurs de retard sur la 8e place de la Conférence Est.

Or, la deuxième «wildcard» qui sera attribuée à l'Est est particulièrement convoitée. Ottawa (8e), Detroit (9e), Philadelphie (10e) et Columbus (11e) sont en effet à égalité avec 88 points, soit 1 de moins que les New York Islanders (3es de la Metropolitan Division) et 1 de plus que Washington. Il faudrait un miracle pour que les Devils disputent les play-off ce printemps.