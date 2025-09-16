  1. Clients Privés
National League Fribourg s’arrache à Zoug, Bienne signe un succès renversant

Nicolas Larchevêque

16.9.2025

Avec Lausanne bien sûr, Fribourg-Gottéron et Bienne sont les autres grands gagnants de la soirée. Pour les Fribourgeois, le succès 5-4 aux tirs au but à Zoug tombe à pic.

Keystone-ATS

16.09.2025, 22:35

16.09.2025, 23:54

Il gomme en quelque sorte la défaite sans appel concédée vendredi à Lausanne et il souligne que Gottéron peut également briller loin de ses bases. Déjà auteur d’un doublé dans le temps réglementaire, Sandro Schmid a inscrit le penalty de la victoire dans le shootout.

National League. Lausanne inflige un humiliant... 11-0 à Genève dans le derby !

National LeagueLausanne inflige un humiliant... 11-0 à Genève dans le derby !

Sur sa glace, le HC Bienne a battu Lugano 3-2 pour cueillir son premier succès de la saison. Il a été acquis sur une réussite de Toni Rajala après 59 secondes de jeu dans la prolongation. Menés 2-0 à l’appel des dix dernières minutes, les Seelandais sont revenus dans le match grâce à Petr Cajka et Marcus Sylvegaard.

Ajoie n'y arrive pas

Le début de saison du HC Ajoie tourne, en revanche, doucement au cauchemar avec une quatrième défaite en quatre rencontres. Les Jurassiens ont été battus à domicile par Rapperswil-Jona (2-4). L’ouverture du score de Niklas Friman après seulement 30 secondes de jeu aurait pu placer le HC Ajoie sur une voie royale. Mais au fil des minutes, les Jurassiens n’ont pas pu masquer leurs lacunes du moment pour concéder cette défaite qui fait mal. Auteur d’un hat-trick, son quatrième en National League, Tyler Moy fut le grand homme du match.

Zurich battu 2-1 à Langnau par un adversaire contre lequel il restait sur... onze victoires de rang, le HC Davos est désormais la seule équipe à avoir fait le plein depuis les trois coups du championnat. Sur leur glace, les Grisons ont battu Kloten 4-2 pour un quatrième succès. Cette première place du HC Davos ne constitue pas une surprise dans la mesure où l’équipe de Josh Holden n’a peut-être jamais été aussi bien équilibrée.

