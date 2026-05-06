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National League L’EV Zoug voit l’un de ses plus fidèles serviteurs s’en aller

ATS

6.5.2026 - 12:20

Dominik Schlumpf n'évoluera plus à Zoug la saison prochaine. Le défenseur de 35 ans a porté le maillot des Taureaux pendant douze saisons, et n'a pas été prolongé par le club de National League.

Dominik Schlumpf compte deux titres de champion de Suisse avec Zoug (ici en 2022).
Dominik Schlumpf compte deux titres de champion de Suisse avec Zoug (ici en 2022).
IMAGO/Andreas Haas

Keystone-SDA

06.05.2026, 12:20

06.05.2026, 12:37

Arrivé en novembre 2014 en Suisse centrale, Schlumpf a disputé 660 matches avec Zoug pour 22 buts et 96 passes décisives. Durant son passage chez les Taureaux, il a remporté le Championnat de Suisse en 2021 et 2022 ainsi que la Coupe de Suisse en 2019.

Dans un communiqué, le club a annoncé que son numéro de maillot, le no 18, sera retiré en l'honneur de l'ex-international suisse. Son avenir sportif n'a pas encore été défini, précise le communiqué de Zoug.

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