National League Genève-Servette encaisse encore une rouste face à un Romand !

ATS

17.10.2025 - 22:03

Fribourg a pris sa revanche sur Genève lors de la soirée de National League. Battus 3-2 aux Vernets en septembre, les Dragons ont dominé les Aigles 6-2 à domicile.

La joie de Julien Sprunger
La joie de Julien Sprunger
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.10.2025, 22:03

18.10.2025, 00:49

Les déplacements en Romandie ne conviennent décidément pas du tout à Genève. Laminés 11-0 à Lausanne puis écrasés 8-0 par Bienne, les Genevois n'ont pas eu beaucoup plus de chance à Fribourg.

Et le pire, c'est que le premier tiers fut dans son ensemble dominé par Genève, avec notamment un poteau de Vesey à la 3e et deux bonnes chances devant Reto Berra. Mais les Fribourgeois ont été bien plus efficaces. A la 10e sur un puck mal géré à la bande, c'est Patrick Nemeth qui s'est retrouvé tout seul en entrée de slot pour un slap imparable.

National League. Nouveau naufrage pour Genève, giflé cette fois à Bienne

National LeagueNouveau naufrage pour Genève, giflé cette fois à Bienne

Et puis à 35 secondes de la première pause, en power-play, c'est Sprunger magnifiquement servi par Rathgeb qui a pu doubler la mise. Le capitaine de bientôt 40 ans a en plus ajouté 2 assists. Le voici donc avec 404 buts et 400 assists en National League. Roman Wäger (3e) n'est plus qu'à une longueur en ce qui concerne les buts et Reto von Arx (4e) à 12 au niveau des points.

Les choses se sont gâtées pour les Aigles dans le tiers médian. Comme lors des deux humiliations précitées. Ce n'est pas que les hommes de Ville Peltonen ont soudainement mal joué, c'est qu'ils ont laissé trop d'espaces aux Fribourgeois et ceux-ci en ont profité par Marchon à la 31e (3-0) sur un joli contre. Et puis sur une double supériorité numérique, les Dragons ont inscrit deux buts par Kapla (37e) et par Johnson (38e).

National League. Power-play au cœur du jeu : Rönnberg fait évoluer Fribourg ?

National LeaguePower-play au cœur du jeu : Rönnberg fait évoluer Fribourg ?

Honneur sauf

Si la messe fut dite, les Genevois ont cette fois eu la chance de sauver l'honneur par Vesey à quelques secondes de la sirène annonçant la fin des quarante premières minutes de jeu. Et dans le troisième tiers, ils se sont accrochés et ont été récompensés à la 53e par le jeune Ignatavicius, déjà buteur contre Lausanne dimanche dernier. Quoi qu'il en soit, ce succès permet à Fribourg de chiper la 4e place à Genève et de casser une période moyenne avec trois défaites en quatre matches.

En marge de cette rencontre, le directeur sportif des Dragons, Gerd Zenhäusern, a annoncé que Lucas Wallmark serait bientôt de retour dans l'alignement. Si tout se passe comme prévu, le centre suédois devrait faire son retour mardi.

National League. Lausanne sort de sa spirale négative, Ajoie y plonge

National LeagueLausanne sort de sa spirale négative, Ajoie y plonge

