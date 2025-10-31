  1. Clients Privés
National League Gottéron trouve la clé d’un match cadenassé à double tour

ATS

31.10.2025 - 22:31

Fribourg Gottéron s'est imposé 1-0 tab sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers en National League. Les Dragons ont parfaitement négocié la séance de tirs au but.

Reto Berra s'est montré intraitable à Rapperswil
Reto Berra s'est montré intraitable à Rapperswil
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.10.2025, 22:31

31.10.2025, 23:59

Dorthe, Kapla et Borgström ont réussi leur essai, alors que Berra, impeccable, a repoussé toutes les tentatives des Saint-Gallois. Comme le score le laisse imager, ce duel a été très défensif sur les bords du lac de Zurich. «Rappi», qui restait sur quatre revers consécutifs, ne voulait pas se découvrir.

Et comme les Fribourgeois, handicapés par plusieurs absences dont celle de Sörensen, ne regorgent pas de confiance actuellement devant la cage adverse, la prudence et la tactique ont caractérisé cette rencontre peu spectaculaire et dans laquelle les deux gardiens Punnenovs et Berra (30 arrêts) ont été sans reproche.

En marge du match, Rapperswil a annoncé la prolongation de contrat de son attaquant Tyler Moy. Courtisé par de nombreux clubs, il a signé un nouveau bail de quatre ans avec les Lakers.

Ajoie craque à 24 secondes de la fin

 Ajoie n'est pas parvenu à gagner pour la première fois deux matches consécutifs cette saison. Pourtant, les Jurassiens ont mené 3-1 puis 4-3 contre Ambri-Piotta... avant de concéder le but de la défaite inscrit par Landry à 5 contre 4 à 24 secondes de la sirène. Cruel pour les Ajoulots.

Le derby entre Bienne et Berne, très animé, a souri aux visiteurs (6-5 tab). Les Ours ont mené 3-0 puis 4-2, mais les Seelandais n'ont jamais baissé les bras. Ils ont pris l'avantage dans l'ultime période grâce à des réussites de Kneubühler (46e/4-4) et Andersson (48e/5-4). Mais Loeffel a arraché les prolongations à neuf secondes de la fin, signant son deuxième but de la soirée et de sa saison, avant de réussir le premier tir au but.

Les Zurich Lions semblent avoir retrouvé la bonne carburation. Ils ont signé un troisième succès consécutif en dominant les Langnau Tigers 4-2.

