National League Après le 11-0, Genève-Servette se rachète face au LHC

ATS

12.10.2025 - 16:19

Genève-Servette a remporté le deuxième derby lémanique de la saison en National League. Les Aigles ont dominé Lausanne 5-3 et reviennent à une longueur des Vaudois.

La joie des joueurs genevois après leur succès.
La joie des joueurs genevois après leur succès.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.10.2025, 16:19

12.10.2025, 17:01

C'était l'heure de la revanche. L'heure pour les Genevois de faire un peu oublier le 11-0 pris plus tôt dans la saison. Et les Aigles n'ont pas laissé filer l'occasion. Avec désormais Ville Peltonen à la bande, les Grenat ont offert un visage nettement plus séduisant et une envie bien différente. Résultat, les Genevois ont effacé l'humiliation et les voici à un point du LHC avec un match en moins!

National League. Lausanne inflige un humiliant... 11-0 à Genève dans le derby !

National LeagueLausanne inflige un humiliant... 11-0 à Genève dans le derby !

Pour Lausanne, il s'agit de la quatrième défaite consécutive en championnat, et même la cinquième si l'on ajoute la partie de Champions League à Grenoble. Avec Geoff Ward à la bande, le LHC n'avait jamais perdu quatre fois de suite en championnat. Les Vaudois marquent des buts, mais ils en encaissent trop.

Dans ce derby, les Genevois ont profité du retour au jeu d'un pénalisé pour s'échapper en contre et ouvrir le score sur une très belle action de Manninen qui a parfaitement servi Puljujärvi (5e). Les Aigles ont ensuite cherché à aller de l'avant pour se détacher, mais Kevin Pasche n'a pas craqué.

Triplé de Rochette

Les Vaudois ont réussi à niveler la marque à la 18e. Derrière la cage, Oksanen a eu une magnifique inspiration pour trouver Rochette qui a placé le puck hors de portée de Charlin. Et alors que Genève avait repris l'avantage grâce à Berni, c'est Théo Rochette qui a une fois encore décidé d'y aller de son triplé contre les Grenat, comme lors du fameux match de septembre.

Cette avance d'un but, les Lions vont la conserver jusqu'à la 37e et l'égalisation de Jooris dans une défense vaudoise peu à son aise sans Heldner et Baragano. Et 71 secondes plus tard, les Aigles ont repris le lead grâce au premier but en National League de leur jeune attaquant lituanien Simas Ignatavicius. Lausanne a poussé en fin de partie, mais Genève n'a jamais craqué.

Ajoie encore battu

A Porrentruy, Ajoie a subi une huitième défaite d'affilée, et une treizième en quatorze rencontres. Les Jurassiens ont été battus 2-1 par Lugano.

En supériorité numérique, Turkulainen avait ouvert le score (19e) pour les Ajoulots. Mais une fois encore, ils n'ont pas tenu la distance. Sgarbossa a égalisé (35e) avant que Canonica ne donne les trois points aux visiteurs, sur une réussite inscrite à quatre contre cinq!

Après le 11-0, Genève-Servette se rachète face au LHC