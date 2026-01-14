  1. Clients Privés
National League Servette au septième ciel, le LHC cinq pieds sous terre

ATS

14.1.2026 - 22:01

Le quatrième et dernier derby lémanique de National League a souri à Genève. A Malley, les Aigles ont dominé Lausanne 3-0 pour leur septième victoire d'affilée. Lausanne, eux, ont enchaîné une cinquième défaite de suite.

Keystone-SDA

14.01.2026, 22:01

14.01.2026, 23:57

L'humiliant 11-0 du début de saison semble décidément bien loin. Pour ce quatrième et dernier duel (en saison régulière), ce sont les Genevois qui ont eu le sourire pour la troisième fois. Parce qu'ils se sont montrés plus réalistes et moins maladroits que des Lions en panne sèche.

National League. Fribourg enfonce un Lausanne en panne, Genève ne s’arrête plus

National LeagueFribourg enfonce un Lausanne en panne, Genève ne s’arrête plus

Lausanne a pourtant pris cette partie à bras le corps en attaquant le but de Charlin dès les premiers coups de patins. A la 7e, Théo Rochette n'a pas réussi à pousser le puck au fond à la suite d'un excellent service de Damien Riat, mais parce que Dave Sutter a pu mettre sa canne. Cinq minutes plus tard, c'est Drake Caggiula qui s'est retrouvé seul dans le slot et qui a manqué la cible. Même constat à la 18e avec Yannick Zehnder.

Le LHC a continué sur sa bonne dynamique lors du tiers médian avec une immense occasion pour Austin Czarnik à la 23e. Le top scorer américain s'est retrouvé seul face à Charlin et malgré deux tentatives n'est pas parvenu à pousser le puck au fond.

Manque d'efficacité

Et logiquement, ces multiples chances non converties se sont retournées contre les Vaudois. A la 26e, Niku a perdu le puck en zone défensive face à la première ligne genevoise qui jouait sans Manninen. Vesey a transmis à Puljujärvi qui s'est amusé avec Granlund pour ouvrir le score. Plus entreprenants, les Aigles ont tenté davantage de tirs sur le but de Connor Hughes. Résultat, ils ont doublé la mise à la 35e grâce à Ignatavicius dans un angle relativement fermé.

National League. Fribourg sauvé par un héros inattendu, Genève au forceps

National LeagueFribourg sauvé par un héros inattendu, Genève au forceps

Les Vaudois ont poussé dans le troisième tiers, mais avec cette incapacité chronique à tromper Stéphane Charlin qui a signé un très joli blanchissage. Battu 4-0 par Fribourg, Lausanne subit une nouvelle défaite sans parvenir à inscrire un but. Et dire que le LHC avait l'une des attaques les plus prolifiques il n'y a pas si longtemps. Lausanne, 5e, enchaîne un cinquième revers consécutif, alors que Genève, 3e, continue sa remontée avec un septième succès de rang.

Dans le même temps, Lugano a triomphé de Zoug 3-2, ce qui fait les affaires des Vaudois pour rester dans le top 6. Ajoie a pour sa part fêté un rare succès, s'imposant 2-1 tab à domicile contre les Langnau Tigers.

