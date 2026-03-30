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National League Au bord du gouffre, Ajoie vire son coach !

ATS

30.3.2026 - 09:21

Ajoie a annoncé lundi avoir mis un terme au contrat de son entraîneur Greg Ireland avec effet immédiat. Actuellement engagé en play-out de National League face à Ambri, le club jurassien est mené 3-0 dans la série.

Greg Ireland n'est plus l'entraîneur d'Ajoie.
Greg Ireland n'est plus l'entraîneur d'Ajoie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.03.2026, 09:21

30.03.2026, 09:49

Le directeur sportif Julien Vauclair a été désigné pour assurer l'intérim à la bande jusqu'au terme de la saison en cours. Derniers de la saison régulière, les Vouivres ont connu la défaite à dix reprises sur les onze derniers matches.

National League. Encore battu, Ajoie se retrouve dos au mur face à Ambri-Piotta

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Le coach canadien de 60 ans était en poste à Porrentruy depuis octobre 2024. Sous sa houlette, les Jurassiens ont réussi à se maintenir en première division en battant Viège en barrage de promotion/relégation en avril 2025.

Dans son communiqué, le HCA assume sa décision, estimant «nécessaire de prendre ses responsabilités pour provoquer une réaction forte et immédiate au sein de l’équipe». Le choix de Julien Vauclair «doit permettre de remobiliser le groupe sans délai».

Mardi à 20h00, les Ajoulots reçoivent les biancoblu pour l'acte IV. Le perdant de cette série pourrait devoir affronter La Chaux-de-Fonds dans un barrage de promotion/relégation, à condition que les Neuchâtelois s'imposent en finale de Swiss League face à Sierre, qui n'a pas obtenu la licence nécessaire pour être promu.

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