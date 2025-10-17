  1. Clients Privés
National League Lausanne sort de sa spirale négative, Ajoie y plonge

ATS

17.10.2025 - 22:40

Lausanne a mis fin à sa série négative en National League en s’imposant 2-0 à Berne vendredi. Battu 3-0 à Porrentruy par Kloten, Ajoie a pour sa part concédé sa quatorzième défaite de la saison.

Austin Czarnik (LHC) tout sourire au moment d'aller sur le banc.
Austin Czarnik (LHC) tout sourire au moment d'aller sur le banc.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.10.2025, 22:40

18.10.2025, 00:03

Après quatre revers de rang en championnat, Lausanne a ramené trois points bienvenus de la capitale. Privé de Drake Caggiula, sans pouvoir bénéficier du retour au jeu de ses autres blessés, le LHC a pu compter sur une assise défensive solide et un très bon Connor Hughes.

National League. Genève-Servette encaisse encore une rouste face à un Romand !

National LeagueGenève-Servette encaisse encore une rouste face à un Romand !

Malgré plusieurs power-play bernois au cours du premier tiers, Dominik Kahun a rapidement fait trembler les filets après un contre éclair mené par Damien Riat et Jason Fuchs (4e). L’ancien Bernois aurait même pu s’offrir un doublé, mais Adam Reideborn a remporté son face-à-face (17e).

Les Vaudois ont passé la plupart du temps en zone défensive lors des deux dernières périodes, mais se sont également créé des occasions de faire le break, à l’image de deux jeux de puissance dangereux (39e et 43e). Berne n’a finalement jamais trouvé la solution et Sami Niku a conclu le travail dans la cage vide (60e).

Ajoie: neuvième défaite consécutive

Les choses ne s’arrangent pas pour Ajoie. Battus 3-0 par Kloten à domicile, les Jurassiens n’ont toujours pas réglé leurs problèmes d’efficacité offensive. Après un premier tiers fermé, Oula Palve a profité d’une erreur de Benjamin Conz pour punir son ancienne équipe (24e).

Ajoie s’est créé des occasions de revenir, mais Max Lindroth a doublé la mise à dix minutes du terme. Dario Meyer a scellé le score dans le but vide (59e).

Pluie de buts entre Bienne et Rapperswil

Dans un duel entre deux des trois équipes les plus en forme de la ligue (8 victoires sur les 10 derniers matches pour Bienne, 11 succès en 14 rencontres pour Rapperswil), les Saint-Gallois ont fini par passer l’épaule (6-4) dans le Seeland.

Bienne a été mené 2-1, mais Marcus Sylvegard, auteur d'un doublé, et Toni Rajala ont ensuite pensé avoir fait le break à la mi-match (4-2). Mais «Rappi» est revenu et a définitivement pris les devants lors des quinze dernières minutes pour renforcer sa place de dauphin du leader Davos.

Pourtant dominé à Zurich, Zoug s’est imposé 3-2 tab sur la glace du champion après tirs aux buts. Jesse Graham et Jan Daron ont chacun inscrit leur premier but en National League pour les visiteurs.

Enfin, les Langnau Tigers ont gagné 4-2 au Tessin contre un Ambri-Piotta qui ne va pas fort. Seul Ajoie est moins bien classé que les biancoblu.

