National League Les choses sérieuses commencent avec les play-in

ATS

12.3.2026 - 04:00

Les choses sérieuses commencent jeudi soir en National League, après une saison régulière de 51 journées remportée par Davos devant Gottéron. Grisons et Fribourgeois connaîtront leurs adversaires des quarts de finale des play-off à l'issue du play-in.

Tyler Moy et Rappi défieront Gottéron en quarts s'ils battent Zoug au 1er tour du play-in.
Tyler Moy et Rappi défieront Gottéron en quarts s'ils battent Zoug au 1er tour du play-in.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.03.2026, 04:00

12.03.2026, 07:30

Les matches aller du 1er tour de ces barrages d'accession aux séries finales sont programmés jeudi à 20h. Zoug accueille Rapperswil-Jona, qui affrontera à coup sûr Fribourg en quarts en cas de victoire dans cette double confrontation, alors que Bienne reçoit Berne. Les matches retour auront lieu samedi.

National League. «Le plaisir retrouvé», Bienne peut-il refaire le coup de 2024 ?

National League«Le plaisir retrouvé», Bienne peut-il refaire le coup de 2024 ?

Le perdant du double derby bernois sera en vacances, alors que le gagnant retrouvera le perdant du duel Rapperswil-Jona – Zoug au 2e tour du play-in. Davos devra forcément patienter jusqu'au 18 mars, date du match retour du 2e tour, pour connaître son adversaire des quarts de finale.

A noter que, quoi qu'il advienne, Gottéron ne se mesurera de toute façon pas à Berne ou à Bienne en quarts. Deux affiches des quarts de finale, prévus dès le 20 mars au meilleur des sept matches, sont déjà connues: Genève-Servette – Lausanne et Zurich Lions – Lugano.

National League. Retour sur le destin des cinq clubs romands

National LeagueRetour sur le destin des cinq clubs romands

