National League Un derby sans relief, mais les ZSC Lions assurent l’essentiel

ATS

11.1.2026 - 22:00

Les Zurich Lions ont remporté le derby contre Kloten dimanche en National League. Les tenants du titre se sont imposés 1-0 au terme d'une partie pauvre sur le plan offensif.

Keystone-SDA

11.01.2026, 22:00

12.01.2026, 00:01

Il a fallu attendre la 48e pour que les Lions prennent l'avantage grâce à Weber, servi par Andrighetto. Kloten a sorti son gardien Waeber en fin de rencontre, mais les Aviateurs ne sont pas parvenus à arracher la prolongation.

National League. Pontus Aberg rempile avec les Zurich Lions, Andy Andreoff s'en va

National LeaguePontus Aberg rempile avec les Zurich Lions, Andy Andreoff s'en va

Au classement, Zurich occupe le 6e rang – directement qualificatif pour les quarts de finale des play-off – avec quatre points d'avance sur Rapperswil. Kloten est 12e à cinq longueurs de Berne (10e), dernier club pour l'instant qualifié pour les play-in.

National League. Fribourg rate son décollage et se crashe à Kloten, Ajoie fait la fête

National LeagueFribourg rate son décollage et se crashe à Kloten, Ajoie fait la fête

