  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Lausanne inflige un humiliant... 11-0 à Genève dans le derby !

Nicolas Larchevêque

16.9.2025

Lausanne a humilié Genève mardi à Malley lors du premier derby lémanique de la saison pour la 4e journée de National League. Les Vaudois l'ont emporté 11-0.

Keystone-ATS

16.09.2025, 22:05

16.09.2025, 23:52

La honte, le déshonneur, l'humiliation. Le jeûne genevois a eu lieu jeudi dernier, mais les Aigles ont visiblement voulu poursuivre l'histoire en jeûnant devant le but adverse. Incapables de produire quoi que ce soit de solide, les joueurs de Yorick Treille ont été disséqués par un LHC à qui tout a réussi. En ce mardi 16 septembre, le LHC s'est mué en entreprise de désinfection où aucune araignée n'a survécu tant les joueurs vaudois ont chassé les toiles du but adverse.

National League. Fribourg s’arrache à Zoug, Bienne signe un succès renversant

National LeagueFribourg s’arrache à Zoug, Bienne signe un succès renversant

Lausanne a commencé son match comme face à Fribourg. Les Lions ont joué simple en mettant la pression sur la cage de Stéphane Charlin. Après une première grosse occasion pour Riat (5e), les Vaudois ont ouvert le score à la 8e par l'entremise de Théo Rochette. Bien lancé, le numéro 90 a battu Charlin à mi-hauteur.

Triplé de Rochette

Comme lors du match contre Gottéron, le LHC a doublé la mise. A la 18e et alors qu'ils étaient à 5 contre 3, c'est Erik Brännström qui a nettoyé la lucarne de Charlin d'un puissant tir. Le tiers médian a tourné à la démonstration avec des Lions qui ont enlevé le deuxième vingt 6-0 ! Stéphane Charlin n'a d'ailleurs pas résisté au 5-0 de Czarnik et a cédé sa place à Robert Mayer à la 24e.

National League. Les Lausannois ne font pas dans la dentelle face à Fribourg

National LeagueLes Lausannois ne font pas dans la dentelle face à Fribourg

Mais ce changement n'a eu aucun effet. Les Lausannois ont continué à se montrer cliniques. Théo Rochette y est allé de son triplé, tandis qu'Austin Czarnik a inscrit 5 points (1 goal/4 assists).

Un festival vaudois historique

Bien entendu, ce résultat est le plus gros écart jamais réalisé dans l'histoire moderne du club vaudois. Avant cela, les plus grosses victoires étaient des 8-1 face à Davos le 15 octobre 2016 et en play-off face à Langnau le 23 mars 2019. Quant aux derniers matches avec plus de dix buts, il faut remonter au 28 janvier 2022 lorsque Zoug avait écrasé Ajoie 11-0.

A noter que Genève avait encaissé dix buts aux Vernets le 2 octobre 2021 face à Ambri lors d'un revers 10-4. Mais là, la pilule passe encore plus mal.

Archive sur le Lausanne HC

National League : Zurich bat Lausanne et s'adjuge le titre

National League : Zurich bat Lausanne et s'adjuge le titre

Lausanne s'est incliné en finale des play-off de National League. Jeudi à Malley lors de l'acte V, les Vaudois ont été dominés 3-2 par un Zurich chanceux qui décroche son 11e titre en remportant la série 4-1.

24.04.2025

Les plus lus

Kylian Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !
Agressée dans un train: la police, «trop affairée», ne se déplace pas
Catastrophe ! Jason Joseph ne franchit pas une haie en finale
Fribourg s’arrache à Zoug, Bienne signe un succès renversant
Une première surprise signée par l’un des «Petit Poucet» !