National League Omark fait son retour en Suisse, Pilut rebondit à Rapperswil

ATS

21.9.2025 - 12:21

Après deux saisons passées dans son pays, Linus Omark revient en Suisse. L'attaquant suédois s'est engagé jusqu'en novembre avec le HC Lugano, a annoncé le club tessinois dimanche.

Linuk Omark avait été l'un des artisans majeurs du sacre du GSHC en 2023 (archives).

Photo: ATS

Lawrence Pilut n'avait pas été conservé par Lausanne cette saison (archives).

Photo: ATS

Linuk Omark avait été l'un des artisans majeurs du sacre du GSHC en 2023 (archives).

Photo: ATS

Lawrence Pilut n'avait pas été conservé par Lausanne cette saison (archives).

Photo: ATS

Keystone-SDA

21.09.2025, 12:21

21.09.2025, 12:42

Omark avait été l'un des grands artisans du sacre national de Genève-Servette en 2023. Il avait aussi évolué au bout du Léman lors de la saison 2020/21 et à Zoug durant l'exercice 2012/13. Au total, l'attaquant de 38 ans a inscrit 214 points en 189 matches de National League, play-off compris. Il évoluait les deux dernières saisons à Lulea, son club formateur (87 points en 121 matches).

Lugano réagit ainsi aux nombreuses blessures qui ont décimé son attaque. Le Finlandais Rasmus Kupari, le Tchèque Jiri Sekac et l'Italien à licence suisse Marco Zanetti ne sont pas près de quitter l'infirmerie.

Pilut à Rappi

Lawrence Pilut rebondit à Rapperswil. Le défenseur suédois de 29 ans, qui évoluait à Lausanne ces deux dernières saisons, a été engagé par les Lakers, ont-ils annoncé dimanche.

Le défenseur offensif était l'un des piliers de l'arrière-garde du LHC en 2023/24, lorsque les Lions vaudois avaient atteint leur première finale de National League. Il n'a en revanche pas du tout patiné la saison dernière en raison d'une rupture d'un tendon d'Achille et n'avait ensuite pas été conservé par Lausanne.

