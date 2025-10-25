  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Sandro Schmid quatre ans de plus à Fribourg

ATS

25.10.2025 - 20:20

Les supporters de Fribourg-Gottéron peuvent se réjouir: Sandro Schmid patinera quelques saisons de plus pour les Dragons. L'attaquant suisse a signé un contrat jusqu'en 2030.

Sandro Schmid a prolongé jusqu'en 2030 à Fribourg.
Sandro Schmid a prolongé jusqu'en 2030 à Fribourg.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.10.2025, 20:20

25.10.2025, 20:52

Sandro Schmid, deuxième meilleur compteur de Fribourg cette saison (4 buts, 12 assists en 18 matches), était l'un des joueurs helvétiques les plus courtisés de National League. Son entente actuelle expirait à la fin du présent exercice.

Le club fribourgeois a annoncé la nouvelle samedi avant le début du derby des Zähringen contre le CP Berne. «C'est une immense fierté de prolonger mon contrat avec mon club formateur», a déclaré Schmid dans un communiqué publié en même temps par l'organisation.

Les plus lus

La Banque de France tire la sonnette d’alarme : le pays risque un «étouffement progressif»
Frankie Muniz donne un aperçu du tournage de Malcolm
Le HCC bat le leader et signe une bonne opération
Tragédie à Mulhouse : une femme succombe, «victime de plusieurs coups de couteau»
Genève et Lausanne déroulent, Fribourg perd le derby des Zähringen
George Clooney en acteur égocentrique et seul: «Je ne suis pas prêt à...»