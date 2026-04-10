Fribourg et Davos se rendent respectivement à Genève et à Zurich vendredi à 20h pour disputer l'acte IV des demi-finales de National League. Les deux équipes mènent 2-1 dans leurs séries, mais ne sont pas encore parvenues à s'imposer à l'extérieur.

Henrik Borgström et Fribourg peuvent s’offrir un puck de finale à Genève ce vendredi soir. KEYSTONE

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Après la victoire 2-1 mercredi à Saint-Léonard, les Fribourgeois retournent aux Vernets, où ils s'étaient inclinés 7-3 lundi. Les Dragons devront faire oublier leur entame de match calamiteuse d'alors, où ils étaient retournés aux vestiaires après 40 minutes en étant menés 4-0.

Avec le retour de Marcus Sörensen et un power-play à nouveau efficace, les hommes de Roger Rönnberg ont une belle carte à jouer pour s'offrir un puck de série dimanche à domicile.

Vainqueurs 1-0 au Eisstadion mercredi, les Grisons ont l'occasion de mettre le double champion en titre dans les cordes dans cette série très disputée. Le vainqueur de la saison régulière peut s'appuyer sur son assise défensive, une arme qui pourrait s'avérer décisive dans la conquête d'un premier titre depuis 2015.