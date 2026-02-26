  1. Clients Privés
NHL New Jersey battu malgré un but de Timo Meier

ATS

26.2.2026 - 06:58

Timo Meier est le seul Suisse à s'être illustré sur le plan offensif mercredi pour la reprise de la NHL après la pause olympique.

Keystone-SDA

26.02.2026, 06:58

26.02.2026, 07:48

Le but de l'Appenzellois s'est toutefois avéré inutile, les Devils s'étant inclinés 2-1 devant les Buffalo Sabres. Menés 2-0 à la 51e minute, les Devils ont réagi trop tard. Le but de Timo Meier, son 15e de la saison, a été inscrit à 2'30 de la fin du match. Il a bénéficié d'une passe décisive de Jack Hughes, héros du sacre olympique des Etats-Unis en finale face au Canada.

New Jersey, qui alignait également Nico Hischier et Jonas Siegenthaler dans cette partie, a ainsi concédé sa quatrième défaite consécutive. Avant-derniers de la Conférence Est, les Devils se retrouvent ainsi à 11 points d'une place en play-off.

Janis Moser et le «revenant» Lian Bichsel vont quant à eux certainement participer à ses séries finales. Tampa Bay, club du défenseur biennois, s'est imposé 4-2 face à Toronto pour signer une sixième victoire consécutive et conforter sa 1re place dans la Conférence Est.

Lian Bichsel a quant à lui signé un retour gagnant avec Dallas, qui a décroché son septième succès d'affilée en battant Seattle 4-1. Le défenseur soleurois avait manqué les 31 derniers matches de son équipe en raison d'une blessure au bas du corps, lui dont la dernière apparition remontait au 30 novembre.

A noter aussi l'absence de Nino Niederreiter dans l'alignement de Winnipeg, qui s'est imposé 3-2 après prolongation à Vancouver. L'attaquant grison est rentré blessé des Jeux olympiques, et son état de santé sera réévalué dans quelques jours.

