Timo Meier et Kevin Fiala ont inscrit leur deuxième but de la saison en NHL. Meier a contribué au succès 3-2 des New Jersey Devils sur la glace des Colombus Blue Jackets.

Keystone-SDA ATS

L'Appenzellois a signé le premier but de la rencontre durant laquelle Nico Hischier a donné l'assist du 3-1 à 57 secondes de la sirène. Quant à Fiala, il a sonné la révolte pour les Los Angeles Kings: menés 3-0 chez les Minnesota Wild, le Suisse a signé le 3-1 à la 44e. Les Kings ont égalisé à 46 secondes de la fin, mais ont ensuite perdu aux tirs au but. Fiala a manqué son essai dans la séance décisive.

Pius Suter a pour sa part donné un assist sur le premier but lors de la victoire 5-2 des St. Louis Blues à Vancouver face aux Canucks. Le Zurichois a ainsi pris une petite revanche face à son ancien club, pour qui il avait marqué 25 buts assortis de 21 passes décisives la saison dernière.