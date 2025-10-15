  1. Clients Privés
NHL Roman Josi retrouve le chemin des filets, 266 jours plus tard

ATS

15.10.2025 - 08:22

Roman Josi a inscrit son premier goal de la jeune saison de NHL. Malgré le but de leur capitaine, les Nashville Predators se sont inclinés 7-4 à l'extérieur face aux Toronto Maple Leafs.

Keystone-SDA

15.10.2025, 08:22

15.10.2025, 08:30

Josi a marqué à la 57e minute d'un tir lointain pour le 5-3 et a ainsi lancé une dernière phase riche de buts, au cours de laquelle Toronto a encore marqué deux fois dans les cages vides. Pour Nashville, il s'agit de la première défaite en quatre matches cette saison au terme du temps réglementaire. Pour Josi, il s'agissait du premier but (préparation de la saison comprise) depuis le 21 janvier 2025. Le défenseur bernois avait manqué les 25 derniers matchs du dernier championnat en raison d'un syndrome de tachycardie posturale.

En revanche, Akira Schmid a passé une bonne soirée à Calgary. Il a remplacé le gardien titulaire Adin Hill après un retard de 0-2 au terme du premier tiers-temps et n'a pas encaissé de but pendant les 40 minutes restantes. L'Emmentalois a arrêté 19 tirs, a été désigné troisième meilleur joueur et a contribué de manière déterminante à la victoire 4-2 des Golden Knights – le deuxième succès en quatre matches.

Lian Bichsel a également pu profiter d'une victoire 5-2 de ses Dallas Stars contre les Minnesota Wild, le défenseur soleurois n'a certes pas marqué de point, mais il a convaincu sur le plan défensif. Dallas remporte ainsi son troisième match en autant de rencontres.

