NHL Les Kings en feu, Kevin Fiala toujours décisif

ATS

14.11.2025 - 08:09

Les Los Angeles Kings et Kevin Fiala continuent de briller en NHL. Ils ont gagné 4-3 ap à Toronto grâce au neuvième but de la saison de leur attaquant saint-gallois.

Keystone-SDA

14.11.2025, 08:09

14.11.2025, 08:34

Fiala a marqué pour le troisième match de suite et reste sur quatre réussites lors de ses cinq dernières rencontres. Les Kings ont chaque fois gagné quand le Suisse a marqué. Contre les Maple Leafs, il a signé le 2-2. Los Angeles a fait la différence par Quinton Byfield lors de la prolongation.

NHL. Kevin Fiala aligne les buts, Nino Niederreiter retrouve la lumière

NHLKevin Fiala aligne les buts, Nino Niederreiter retrouve la lumière

Lian Bichsel et les Dallas Stars se sont imposés 7-0 à Montréal. Le défenseur soleurois a été crédité de son deuxième assist de l'exercice sur le troisième but.

Malgré 20 arrêts, Akira Schmid a perdu à domicile avec les Vegas Golden Knights. L'équipe du gardien bernois s'est inclinée 4-3 ap contre les New York Islanders.

