Kevin Fiala et les Los Angeles Kings se sont imposés 4-2 contre le Minnesota Wild en NHL. C'est la 15e réussite du Saint-Gallois cette saison en Amérique du Nord.

Keystone-SDA ATS

L'attaquant suisse a doublé la marque pour les Kings en deuxième période pour le 2-0, mais c'est le Suédois Adrian Kempe qui a assuré le succès de Los Angeles en marquant le 4-2 à moins d'une minute et demie de la fin.

Pour les Kings, il s'agit de la deuxième victoire en moins d'une semaine contre le Minnesota Wild. Samedi soir, l'équipe de Fiala s'était également imposée contre le Minnesota, mais seulement aux tirs au but.