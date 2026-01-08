  1. Clients Privés
NHL Kevin Fiala méritant, mais les Kings perdants

ATS

8.1.2026 - 08:07

Kevin Fiala s'est illustré en NHL, mais cela n'a pas empêché son équipe des Los Angeles Kings de s'incliner 4-3 ap à domicile contre les San Jose Sharks. Fiala a marqué un but et donné un assist.

Keystone-SDA

08.01.2026, 08:07

08.01.2026, 08:35

L'attaquant suisse a égalisé à 2-2, signant sa 16e réussite de la saison. Il avait auparavant été crédité d'une passe décisive sur le premier but des Kings.

NHL. Kevin Fiala marque et Los Angeles gagne

NHLKevin Fiala marque et Los Angeles gagne

Avec un total de 31 points, il est le deuxième meilleur compteur de sa franchise et reste sur cinq rencontres durant lesquelles il a inscrit au moins un point.

