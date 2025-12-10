  1. Clients Privés
NHL Les New Jersey Devils stoppent l’hémorragie

ATS

10.12.2025 - 08:22

Les New Jersey Devils et ses joueurs suisses ont arraché leur première victoire en six matches 4-3 face à aux Ottawa Senators mardi en NHL. Les Diables sont à quatre points du leader.

Keystone-SDA

10.12.2025, 08:22

10.12.2025, 08:28

Les attaquants suisses des Devils, Nico Hischier et Timo Meier, sont néanmoins restés muets, malgré leurs sept tirs cumulés. Ces deux points permettent à New Jersey de se repositionner dans le classement serré de la Conference Est, où ils pointent à 35 points, tandis que le leader Washington Capitals mène avec 39 points.

Josi également victorieux avec les Predators

Le défenseur bernois Roman Josi et les Predators de Nashville ont été également à la fête. Face à Colorado Avalanche, actuellement une des équipes en forme de NHL, ils ont glané leur 3e victoire en quatre rencontres en s'imposant 4-3 aux tirs au but.

Toujours sans le Soleurois Lian Bichsel, blessé, les Stars de Dallas se sont imposé 4-3 face au Winnipeg Jets de Nino Niederheiter. Le Bernois Philipp Kurashev a enchaîné un 10e match sans marquer lors de la défaite 4-1 des San Jose Sharks contre les Philadelphia Flyers.

De son côté, le Zurichois Pius Suter s'est incliné 5-2 avec les St. Louis Blues contre les Boston Bruins. Enfin, le gardien bernois Akira Schmid est resté sur le banc des Vegas Golden Knights, subissant concurrence de son coéquipier canadien Carter Hart.

