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NHL Les Sharks égarent des précieux points dans la lutte aux play-off

ATS

9.4.2026 - 08:02

Les San Jose Sharks ont été défaits à domicile 5-2 par les Edmonton Oilers mercredi à domicile. Un revers qui est malvenu pour l'équipe du Suisse Philipp Kurashev dans la course aux play-off de NHL.

Keystone-SDA

09.04.2026, 08:02

09.04.2026, 08:09

Les Canadiens ont fait la différence en supériorité numérique, marquant leurs trois premiers buts en «powerplay». Kurashev n'a pas participé aux débats, étant surnuméraire pour la 9e fois d'affilée.

Les Californiens, auteurs de cinq succès lors des sept derniers matches, comptent encore trois points de retard sur la 8e place de la Conférence Ouest occupée par les Nashville Predators du Bernois Roman Josi, la dernière qualificative pour la phase finale. Il reste cinq rencontres aux Sharks pour tenter de faire la différence.

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