NHL Lian Bichsel rayonne grâce deux coups d’éclat

ATS

3.3.2026 - 08:10

Lian Bichsel s'est illustré lundi en NHL. Le défenseur suisse des Dallas Stars a marqué deux buts lors du succès 6-1 de son équipe sur la glace des Vancouver Canucks.

Keystone-SDA

03.03.2026, 08:10

03.03.2026, 08:13

Pour son troisième match après une longue blessure, Bichsel a inscrit deux belles réussites sur le 2-1 et le 6-1. A chaque fois, il a placé le puck dans la lucarne grâce à des tirs aussi précis que puissants.

NHL. Les Dallas Stars perdent Lian Bichsel pour plusieurs semaines

NHLLes Dallas Stars perdent Lian Bichsel pour plusieurs semaines

Les Nashville Predators ont fait une mauvaise opération dans la course aux play-off en s'inclinant 4-2 à domicile contre les Detroit Red Wings. Le capitaine Roman Josi a été crédité d'un assist, mais il était sur la glace lors des quatre buts encaissés par son équipe, dont le 3-2 marqué alors que les Predators évoluaient à cinq contre quatre.

