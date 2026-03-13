  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Nashville et Josi battus par la lanterne rouge

ATS

13.3.2026 - 08:36

Les Nashville Predators du Suisse Roman Josi ont subi une défaite cuisante dans la course aux play-off de la NHL. Ils se sont inclinés 4-3 tab face à la lanterne rouge du championnat.

Keystone-SDA

13.03.2026, 08:36

13.03.2026, 09:52

Le match à Vancouver s'est longtemps déroulé comme prévu pour les Predators, qui menaient 3-1 à quatre minutes de la fin. Mais les Canucks sont parvenus à égaliser une minute avant la sirène.

Le point supplémentaire qui aurait permis aux Predators de se hisser à une place provisoire en play-off a finalement été remporté par les Canadiens lors des tirs au but. Seul pointeur helvète de la soirée, Josi a passé près de 29 minutes sur la glace et a été crédité d'une passe décisive lors du 2-1 de Tyler Jost, auteur d'un doublé.

Les «Swiss Devils» encore battus

Pour les New Jersey Devils du trio suisse Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler, les espoirs de participer aux play-off s'amenuisent peu à peu. Défaits 5-4 à domicile contre les Calgary Flames, les Devils pointent à 12 points de la première place qualificative, alors qu'il ne reste plus que 17 matches à disputer.

Les autres Suisses sur la glace ont obtenu de meilleurs résultats. Lian Bichsel a célébré avec les Dallas Stars une victoire convaincante 7-2 à domicile contre les Edmonton Oilers.

Janis Moser a remporté avec les Tampa Bay Lightning une victoire 4-1 à domicile contre les Detroit Red Wings, et Pius Suter s'est imposé avec les St. Louis Blues à l'extérieur contre les Carolina Hurricanes 3-1.

Les plus lus

«J'ai cru mourir dans une cale» - L’histoire folle d’un cadre d’une grande entreprise
Suivez la descente messieurs en direct
Derrière les tactiques de l'Iran, la «main cachée» de Poutine
Bourquin: «Nous sommes confrontés à un cas atypique»
Drame de Chiètres : le profil de l’auteur de l’attaque incendiaire se précise
Moyen-Orient : un militaire français perd la vie, un avion américain s’écrase