  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Nico Hischier joue l’homme providentiel pour les Devils

ATS

15.1.2026 - 07:59

Le Suisse Nico Hischier s'est illustré avec un doublé mercredi en NHL, dont le but de la victoire. Son équipe des New Jersey Devils s'est imposée face à Seattle Kraken 3-2 après prolongation.

Keystone-SDA

15.01.2026, 07:59

15.01.2026, 08:22

Les Devils ont ainsi enchaîné avec une deuxième victoire de rang. La franchise du New Jersey doit une fière chandelle à son capitaine Hischier, qui a inscrit le 2-1 en supériorité à la 24e. Rejoint moins de deux minutes plus tard à la faveur d'une égalisation signée Jared McCann, New Jersey a été contraint à la prolongation.

Mais l'attaquant valaisan avait encore de la ressource pour marquer son 15e but de la saison, et a validé le succès de son équipe en contre-attaque à la 4e minute de la prolongation. Hischier a été désigné homme du match, tandis que son compatriote Timo Meier a été désigné 3e étoile.

Fiala buteur mais les Kings perdent

Le Suisse Kevin Fiala a lui aussi fêté un goal et un assist lors de la défaite après prolongation de sa formation des Los Angeles Kings 3-2 contre les Las Vegas Knights du portier helvétique Akira Schmid. L'attaquant de 27 ans a égalisé à un partout à la 47e, son 17e but cette saison avec la franchise californienne.

Nico Hischier, c'est qui ?

Nico Hischier, c'est qui ?

28.11.2023

Les plus lus

Tambour battant, Donald Trump bouleverse l'ordre mondial
CHUV : une nouvelle peau fabriquée pour les grands brûlés de Crans-Montana
Christian Constantin : «Les mots soulagent le coeur, mais les factures arrivent...»
«Je n'ai rien, même pas mon enfant» - Le récit dramatique d’une mère !
Tourbillon d’émotions à Sion, minute de silence poignante pour Crans-Montana