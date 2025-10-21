  1. Clients Privés
Hockey sur glace NHL: Niederreiter sonne la révolte pour Winnipeg

ATS

21.10.2025 - 08:31

Nino Niederreiter (62, à gauche) et les Jets de Winnipeg ont signé une 5e victoire d'affilée cette saison en NHL face à Calgary.
Nino Niederreiter (62, à gauche) et les Jets de Winnipeg ont signé une 5e victoire d'affilée cette saison en NHL face à Calgary.
ATS

Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets fêtent leur 5e victoire en 6 matches de NHL cette saison. L'attaquant est à l'origine de l'action qui a fait basculer ce match face aux Calgary Flames 2-1.

Keystone-SDA

21.10.2025, 08:31

Au début du dernier tiers-temps, alors que les Jets étaient menés 1-0, le Grison a servi Neal Pionk en powerplay, dont le tir a été dévié de manière décisive par Jonathan Toews. Douze minutes plus tard, c'est Mark Scheifele qui a marqué le but de la victoire pour Winnipeg.

Pour les Jets, il s'agit de la cinquième victoire consécutive après la défaite initiale 5-4 contre les Dallas Stars. Niederreiter a signé un quatrième assist, ce qui porte son total à six points dont deux buts.

Chez les Vegas Golden Knights, Akira Schmid a fait une troisième apparition cette saison. Le gardien suisse est entré en jeu après dix minutes à peine à la place d'Adin Hill, blessé, lors de la victoire à domicile 4-1 contre les Carolina Hurricanes et a arrêté 23 des 24 tirs.

Le Bernois de 20 ans a été désigné première étoile du match. Pour les Hurricanes, il s'agit de leur première défaite de l'exercice 2025/26.

