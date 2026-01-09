  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Après l'humiliation, encore une défaite pour les New Jersey Devils

ATS

9.1.2026 - 08:20

Les New Jersey Devils n'ont pas redressé le tir en NHL. Deux jours après une claque historique – 9-0 contre les New York Islanders – ils ont été battus 4-1 sur la glace des Pittsburgh Penguins.

Keystone-SDA

09.01.2026, 08:20

09.01.2026, 08:38

Les trois Suisses des Devils – Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler – sont restés muets. La franchise accuse un retard de quatre points sur les places qualificatives pour les play-off après 44 des 82 matches de saison régulière.

Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets vont encore plus mal, avec 15 victoires seulement en 42 rencontres et la dernière place de la Conférence ouest. Jeudi, les Jets ont été battus 4-3 chez eux par les Edmonton Oilers. Ceux-ci ont inscrit le but de la victoire alors que Niederreiter se trouvait sur le banc des pénalités.

Entré en cours de jeu après la blessure de Carter Hart, Akira Schmid a retenu 21 des 23 tirs qui lui ont été adressés. Il a ainsi contribué au succès 5-3 des Vegas Golden Knights contre les Columbus Blue Jackets.

Les plus lus

Valais : les contrôles annuels dans les bars font défaut
Résidence de Poutine attaquée : le Kremlin utilise le terrifiant missile Orechnik
«Les skieurs devront peut-être faire grève» - Un ancien champion alerte !
Trump dit que sa «moralité» est son unique limite pour agir !
Projet gigantesque : Trump veut construire un étage sur la colonnade
Que cache le pétrolier saisi par Trump sous le nez des Russes?