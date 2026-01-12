  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Roman Josi a vécu une soirée à trois points

ATS

12.1.2026 - 08:06

Roman Josi a brillé dimanche soir en NHL. Le capitaine suisse des Nashville Predators a été déterminant dans la victoire de son équipe 3-2 contre les Washington Capitals.

Keystone-SDA

12.01.2026, 08:06

12.01.2026, 08:11

Josi a été crédité d'un assist sur les deux premiers buts des Predators, avant d'inscrire le troisième en power-play. Le Bernois en est désormais à six buts et quinze assists cette saison. Nashville ne compte plus que deux points de retard sur la dernière place qualificative pour les play-off.

Les New Jersey Devils ont quant à eux subi une quatrième défaite consécutive, et une huitième en dix rencontres. Ils ont perdu 4-3 sur la glace des Winnipeg Jets.

Nico Hischier a inscrit son treizième but de la saison (20e/1-1), mais en vain. Timo Meier et Jonas Siegenthaler sont restés muets. En face, Nino Niederreiter a été signé son onzième assist de l'exercice sur l'ouverture du score.

Les plus lus

Dessin «choquant» : plainte pénale déposée contre Charlie Hebdo
Il en vient aux mains avec une pasteure et la traîne devant le tribunal
Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana
Nouveaux témoignages: la question des issues de secours reste entière
«D'une manière ou d'une autre nous allons avoir le Groenland»
Une star du tennis, bourreau de Roger Federer, range sa raquette