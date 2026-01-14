Le Bernois Roman Josi a été décisif lors du succès 4-3 face aux Edmonton Oilers en NHL. Le défenseur a inscrit un doublé, dont le but de la victoire en prolongation pour Nashville Predators.

Keystone-SDA ATS

Alors mené 3-2, Josi est parvenu à ramener les Predators à trois partout à la 34e. En prolongation, celui qui a été désigné meilleur joueur de la partie a inscrit le but décisif après 3'30 de jeu lors d'une contre-attaque éclair pour surprendre le gardien des Oilers Tristan Jarry.

Il y a deux jours, lors de la victoire 3-2 contre Washington, Josi avait déjà été le héros de son équipe avec un but et deux passes décisives. Grâce à cette deuxième victoire consécutive, Nashville continue de gagner du terrain dans la lutte pour les places en play-off.

Janis Moser également buteur

Le Tampa Bay Lightning, meilleure équipe de la Conférence Est, a remporté une onzième victoire consécutive face aux Pittsburgh Penguins 2-1 aux tirs au but. Le Biennois Janis Moser a inscrit le seul but de son équipe dans le temps réglementaire à six minutes de la dernière période sur une erreur du portier des Penguins Arturs Silovs, qui a relâché le puck devant le Suisse.

Enfin, les Winnipeg Jets de Nino Niederreiter ont remporté un troisième succès d'affilée 5-4 face aux New York Islanders, après une série de onze défaites. Menée 3-0 après 26 minutes, la franchise du Manitoba a renversé la rencontre pour mener 5-3 au terme du deuxième tiers.