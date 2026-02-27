  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Une belle soirée pour Pius Suter

ATS

27.2.2026 - 08:15

Pius Suter a vécu une belle soirée pour son premier match après les Jeux olympiques. Le Zurichois a inscrit un but et distillé deux assists pour les St. Louis Blues lors du succès 5-1 contre Seattle.

Keystone-SDA

27.02.2026, 08:15

27.02.2026, 10:41

Suter a marqué le 4-1, signant ainsi son 8e but de la saison. Il avait auparavant donné deux passes décisives à Dylan Holloway, auteur d'un triplé au final et désigné homme du match devant son coéquipier suisse.

Roman Josi a pour sa part été crédité de son 29e assist de l'exercice. Le capitaine suisse des Nashville Predators a ainsi contribué à la victoire 4-2 de son équipe à Chicago contre les Blackhawks.

Les autres Suisses engagés jeudi ont tous perdu. Les New Jersey Devils, avec le trio Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler, se sont inclinés 4-1 à Pittsburgh, subissant un cinquième revers consécutif.

Malgré un assist de Janis Moser, Tampa Bay Lightning s'est incliné 5-4 sur la glace des Carolina Hurricanes.

Philipp Kurashev et les San Jose Sharks ont été battus 4-1 par les Flames à Calgary.

Les plus lus

6 planètes en une soirée: ce spectacle gratuit ne reviendra pas avant 2040
Crans-Montana: «Ceux qui ont survécu vont devoir en gérer les stigmates»
Les employés de Migros outrés par une affiche «anti-loisirs»
Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
Suivez la descente dames en direct
Avocats des Moretti: «personne n'a voulu cette tragédie»