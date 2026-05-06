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National League Du renfort pour Genève-Servette en provenance de Bienne

ATS

6.5.2026 - 13:36

Nicolas Müller s'est engagé jusqu'au terme de la saison 2027/28 avec Genève-Servette, a annoncé le club mercredi.

Nicolas Müller change de crèmerie en National League.
Nicolas Müller change de crèmerie en National League.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.05.2026, 13:36

L'attaquant de 26 ans évoluait depuis 2024 à Bienne, où il a disputé 68 matches pour 7 buts et 9 passes décisives. Formé à Bâle et à Zurich, le Rhénan a par la suite gagné de l'expérience dans les ligues juniors suédoises au sein du club de Modo, où il a cumulé 48 points en 49 matches lors de sa dernière saison.

Müller possède également l'expérience de l'Amérique du Nord, où il a joué cinq saisons entre 2019 et 2024 auprès de l'équipe de Michigan State, pensionnaire de la ligue universitaire NCAA.

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