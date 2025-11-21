La troisième saison de la Professional Women's Hockey League (PWHL) nord-américaine commence ce week-end. En plus d'Alina Müller, une deuxième Suissesse, Nicole Vallario, fait désormais partie de l'une des huit équipes.

Nicole Vallario sous le maillot de l'équipe de Suisse en août 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Tessinoise de 24 ans, qui avait commencé la saison avec Zoug, a obtenu sa place dans le cadre des 23 joueuses à l'issue du camp de préparation des New York Sirens. Alina Müller évolue quant à elle depuis la création de la PWHL au Boston Fleet. L'attaquante zurichoise a d'ailleurs été promue capitaine assistante.

Alina Müller commencera sa saison face à la Victoire de Montréal dimanche. Nicole Vallario fera elle ses grands débuts en PWHL samedi contre la Charge d'Ottawa.