Hockey sur glace Vallario rejoint Müller dans l'élite nord-américaine

ATS

21.11.2025 - 13:43

La troisième saison de la Professional Women's Hockey League (PWHL) nord-américaine commence ce week-end. En plus d'Alina Müller, une deuxième Suissesse, Nicole Vallario, fait désormais partie de l'une des huit équipes.

Nicole Vallario sous le maillot de l'équipe de Suisse en août 2025.
Nicole Vallario sous le maillot de l'équipe de Suisse en août 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.11.2025, 13:43

La Tessinoise de 24 ans, qui avait commencé la saison avec Zoug, a obtenu sa place dans le cadre des 23 joueuses à l'issue du camp de préparation des New York Sirens. Alina Müller évolue quant à elle depuis la création de la PWHL au Boston Fleet. L'attaquante zurichoise a d'ailleurs été promue capitaine assistante.

Alina Müller commencera sa saison face à la Victoire de Montréal dimanche. Nicole Vallario fera elle ses grands débuts en PWHL samedi contre la Charge d'Ottawa.

