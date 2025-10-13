  1. Clients Privés
NHL Niederreiter et Moser lancent la machine

ATS

13.10.2025 - 22:31

Nino Niederreiter a marqué lundi ses premiers points cette saison avec les Winnipeg Jets. Après 2 matches de suspension, Janis Moser a quant à lui aussi effectué un 1er assist avec Tampa Bay.

Keystone-SDA

13.10.2025, 22:31

«El Niño» a grandement participé au succès des Jets face aux New York Islanders 5-2. À Big Apple, le Grison a inscrit le 2-0 à la 12e et s'est encore démarqué en délivrant une passe décisive sur le but de Tanner Pearson à la 33e.

NHL. Nico Hischier, Timo Meier et Pius Suter buteurs samedi soir

NHLNico Hischier, Timo Meier et Pius Suter buteurs samedi soir

Pour son retour après une suspension de deux matches à la suite d'une grosse charge, Janis Moser s'est procuré un assist sur le 3-0 de Yanni Gourde à la 21e pour son premier match du championnat 2025/26. La franchise floridienne s'est finalement imposé 4-3 chez les Boston Bruins.

Auteur d'un assist face à Colombus en ouverture de saison, Roman Josi a récidivé lors du succès 4-1 des Predators de Nashville chez les Senators d'Ottawa. Le Bernois a servi Jonathan Marchessault pour marquer à la 59e le 3-1.

