Nino Niederreiter a retrouvé le chemin des filets en NHL vendredi. Le Grison a ouvert la marque pour les Jets, qui sont allés s'imposer 4-1 à Pittsburgh pour décrocher leur 17e succès en 20 matches.

ATS

«Muet» dans ses six précédentes sorties, Nino Niederreiter a inscrit son 8e but de la saison, le premier depuis un doublé signé le 5 novembre face à Utah, après seulement 82 secondes de jeu. El Nino a hérité dans le slot d'un puck perdu par Evgeni Malkin et a trompé Tristan Jarry du revers après une feinte de corps.

Les Jets ont marqué les trois premiers buts de cette rencontre, dans laquelle leur portier Connor Hellebuyck a dû faire face à 18 tirs cadrés seulement. Pittsburgh a inscrit le but de l'espoir à la 46e en supériorité numérique, mais Kyle Connor a scellé le score dans une cage vide à 71 secondes de la fin.

Meilleure équipe de ce début de saison avec 34 points soit 5 de plus que son plus proche poursuivant Minnesota, Winnipeg a remporté les dix matches dans lesquels il a ouvert la marque. Le portier de Pittsburgh Tristan Jarry a quant à lui cédé pour la quatrième fois de la saison sur le premier tir cadré auquel il ait dû faire face...

ats