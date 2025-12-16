Genève-Servette a officialisé mardi l'arrivée de l'attaquant canadien Derick Brassard. Âgé de 38 ans, il a disputé 1131 matches de NHL, et a signé jusqu'au terme de la saison en cours chez les Aigles.

💥 DERICK BRASSARD EST 𝐆𝐑𝐄𝐍𝐀𝐓 ! 🤯 🔥



Avec plus de 1100 matchs NHL à son actif, 𝗗𝗲𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗕𝗿𝗮𝘀𝘀𝗮𝗿𝗱 reprend du service à Genève pour le reste de la saison ! 💪



Bienvenue Derick ! 🦅



ℹ️ https://t.co/0WIbSzrIgw pic.twitter.com/iMZQGkELBB — Genève-Servette HC (@officialGSHC) December 16, 2025

Keystone-SDA ATS

Champion du monde en 2016 avec le Canada, Brassard a passé 16 ans dans la ligue nord-américaine pour totaliser 613 points (dont 240 buts et 373 assists). Le Québecois avait mis fin à sa carrière à la suite d'une blessure à la cheville en 2023, alors qu'il évoluait chez les Ottawa Senators en NHL.

Désormais guéri et désireux de retrouver la glace, son CV a convaincu les dirigeants genevois. «Son leadership affirmé sera un atout majeur sur la glace comme dans le vestiaire, afin d'aider le groupe à atteindre ses objectifs», a notamment déclaré le directeur sportif du GHSC Marc Gautschi, cité dans le communiqué de presse.