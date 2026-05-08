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National League Le HC Lugano attire dans ses rangs un défenseur de NHL

ATS

8.5.2026 - 10:26

Lugano a annoncé vendredi l'engagement de Lassi Thomson en vue du prochain exercice de National League. Le défenseur finlandais a signé un contrat de deux ans jusqu'en 2028.

Lassi Thomson a disputé 11 matches en NHL avec les Senators lors de la saison écoulée.
Lassi Thomson a disputé 11 matches en NHL avec les Senators lors de la saison écoulée.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.05.2026, 10:26

08.05.2026, 11:04

Agé de 25 ans, le natif de Tampere a été sélectionné au premier tour de la draft NHL de 2019 en 19e position par les Ottawa Senotors. S'il a disputé 30 rencontres pour huit passes décisives avec les Senators, Thomson a surtout évolué en AHL auprès de Belleville Senators (120 points en 264 matches), dont il a porté les couleurs entre 2020 et 2026.

Entretemps, le défenseur a effectué un détour par Malmö en première division suédoise lors de la saison 2024/25, où il a alors terminé meilleur buteur de son équipe avec 20 réussites et treize passes décisives. Il a également remporté le titre de champion du monde M18 avec la Finlande en 2018.

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