Patrick Fischer n'était bien entendu pas content à l'heure du bilan à Karlstad en Suède. L'équipe de Suisse en est à neuf défaites en neuf matches cette saison.

Patrick Fischer a exprimé sa frustration en conférence de presse. IMAGO/Bildbyran

«Nous trouvons le moyen de perdre, a lancé le sélectionneur au micro de SRF. Je suis déçu et frustré. Nous devons trouver le moyen de gagner ce genre de match.» Gagner, l'équipe de Suisse n'a plus connu ce sentiment depuis le 21 mai 2023 et un succès 4-2 au Championnat du monde à Riga contre...la Tchéquie.

Cette saison le bilan est donc de neuf défaites en neuf matches face à la Suède, la Finlande et la Tchéquie. La Suisse quitte la Suède avec des revers 4-2, 5-2 et 5-3. C'est moins bien que lors du tournoi de Zurich où les hommes de Patrick Fischer avaient perdu deux fois après prolongation.

Mais ce nouveau zéro pointé ne tombe pas du ciel. Ce rassemblement avant les play-off a vu plusieurs cadres rester à la maison pour soigner des bobos ou juste se reposer. Avec Denis Malgin, Sven Andrighetto, Enzo Corvi, Calvin Thürkauf, Christoph Bertschy, Dean Kukan, Christian Marti, Romain Loeffel ou Leonardo Genoni, la Suisse aurait certainement pu faire mieux. «Nous ne disposons pas de la même latitude que d'autres nations, constate Fischer sans pour autant se chercher des excuses. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas gagner de matches avec cette équipe.»

Après avoir manqué d'efficacité contre les Finlandais, les Suisses ont été matés par les Suédois. Contre la Tchéquie, ils menaient 3-2 à dix minutes de la fin, mais un succès aurait été plutôt chanceux. «L'équipe s'est incroyablement bien battue toute la semaine, a apprécié Fischi. Seulement en club, certains ne sont pas sur la glace dans les moments importants ou ne jouent pas en powerplay.»

Dans cet Euro Hockey Tour jusqu'en 2027 après les soucis en Russie, la Suisse ne se fait pas une très bonne publicité. Même si peu de joueurs présents en Suède seront du voyage en Tchéquie au mois de mai, il serait bon de mettre un terme à cette spirale négative. C'est bien le chantier le plus pressant de Patrick Fischer.

ats