Le sélectionneur Patrick Fischer doit procéder à un nouveau changement dans son cadre pour l'étape suisse de l'Euro Hockey Tour. Blessé, l'attaquant zougois Sven Senteler est remplacé par Willy Riedi (Zurich).
Senteler rejoint Fabian Heldner et Tristan Scherwey, déjà annoncés forfaits lundi par la Fédération suisse. Les deux hommes ont été remplacés numériquement par les joueurs de Lugano David Aebischer et Lorenzo Canonica.
La Suisse disputera trois matches à Zurich cette semaine. Elle affrontera la Suède jeudi (19h45), la Tchéquie samedi (18h00) et la Finlande dimanche (15h45).