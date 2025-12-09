  1. Clients Privés
Euro Hockey Tour Nouveau forfait pour l’équipe de Suisse

Le sélectionneur Patrick Fischer doit procéder à un nouveau changement dans son cadre pour l'étape suisse de l'Euro Hockey Tour. Blessé, l'attaquant zougois Sven Senteler est remplacé par Willy Riedi (Zurich).

Sven Senteler doit renoncé à l'étape suisse de l'Euro Hockey Tour.
Sven Senteler doit renoncé à l'étape suisse de l'Euro Hockey Tour.
Senteler rejoint Fabian Heldner et Tristan Scherwey, déjà annoncés forfaits lundi par la Fédération suisse. Les deux hommes ont été remplacés numériquement par les joueurs de Lugano David Aebischer et Lorenzo Canonica.

Euro Hockey Tour. Patrick Fischer amputé de deux titulaires pour l’étape suisse

Euro Hockey TourPatrick Fischer amputé de deux titulaires pour l’étape suisse

La Suisse disputera trois matches à Zurich cette semaine. Elle affrontera la Suède jeudi (19h45), la Tchéquie samedi (18h00) et la Finlande dimanche (15h45).

Euro Hockey Tour. Patrick Fischer peaufine ses derniers réglages avant les JO

Euro Hockey TourPatrick Fischer peaufine ses derniers réglages avant les JO

