NHL Nouvelle défaite des Devils malgré un but d'Hischier

ATS

6.2.2026 - 08:24

Les New Jersey Devils ont concédé une troisième défaite de rang jeudi face aux New York Islanders (3-1), lors de l'ultime journée de NHL précédant la pause olympique. Nico Hischier a marqué en vain.

Keystone-SDA

06.02.2026, 08:24

06.02.2026, 08:34

A Newark, le capitaine valaisan des Devils a répondu à l'ouverture du score des Islanders en inscrivant son 19e but de l'exercice dans le premier tiers-temps. Mais les New Yorkais ont fait la différence dans les quatre dernières minutes, gâce à un «game winning goal» de Bo Horvat et une réussite dans la cage vide

«Nous avons fait beaucoup de bonnes choses, mais nous avons quand même perdu à nouveau», a pesté Hischier, cité sur le site de la NHL. «Nous aurions simplement dû essayer de jouer la prolongation». Au total, les Devils ont enregistré dix tirs cadrés de plus que les Islanders.

Le Lightning électrise le champion

Tout continue de rouler en revanche pour Janis Moser et Tampa Bay. Le Lightning a enregistré une 19e victoire en 21 matches lors du «derby» qui l'opposait aux Florida Panthers, champions en titre. L'équipe du défenseur seelandais s'est imposé 6-1 à domicile.

A quelques jours de rejoindre l'équipe de Suisse à Milan, Roman Josi a lui aussi connu la défaite avec Nashville. Les Predators, qui avaient remporté leurs deux derniers matches, se sont inclinés 4-2 sur la glace des Washington Capitals.

Enfin, Kevin Fiala et les Kings de LA ont subi la loi des Golden Knights à Las Vegas (4-1). La messe était dite après 15 minutes de jeu dans le Nevada, où le gardien des Knights Akira Schmid est resté sur le banc, le Canadien Adin Hill lui ayant été préféré.

