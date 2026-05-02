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Hockey sur glace Nouvelle défaite de la Suisse, battue par la Finlande

ATS

2.5.2026 - 14:28

L'équipe de Suisse a subi une deuxième défaite consécutive dans sa préparation au championnat du monde.

Stéphane Charlin (34) a passé une après-midi compliquée devant le filet helvétique.
Stéphane Charlin (34) a passé une après-midi compliquée devant le filet helvétique.
ats

Keystone-SDA

02.05.2026, 14:28

02.05.2026, 14:35

Humiliée 8-1 jeudi à Jönkönping par la Suède, la troupe de Jan Cadieux a été battue 5-3 par la Finlande samedi dans le cadre des Czech Hockey Games.

Les Helvètes tenteront de conclure sur une note positive leur troisième semaine de vie commune dimanche à Ceske Budejovice, face à la Tchéquie. Ils devront poursuivre sur la lancée de leur troisième tiers disputé samedi, alors que des renforts de NHL et certains finalistes des play-off de National League sont attendus dès lundi.

Ce n'est en effet qu'après avoir sauvé l'honneur à la 39e minute avec le 5-1, oeuvre de Ken Jäger en supériorité numérique, que les Suisses ont relevé la tête face à la Finlande. Tyler Moy (41e, 5-2) et Fabian Heldner (42e, 5-3) ont donné au score des allures moins sévères. Mais cette défaite est au final logique.

La Suisse avait pourtant entamé son duel avec la Finlande avec de bien meilleures intentions que son récent affrontement avec le Tre Kronor. Un bon premier «powerplay» à la 7e minute ou un tir de Théo Rochette après une passe lumineuse de Damien Riat (17e), qui s'est heurté au poteau, auraient ainsi pu lui valoir l'ouverture du score.

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Trop d'erreurs

Mais tout s'est ensuite très vite enchaîné, et la Suisse a payé son manque d'efficacité et ses erreurs défensives. A peine 22 secondes après la belle action du duo lausannois, la Finlande a pu ouvrir la marque. Contre le cours du jeu, et en profitant d'un puck perdu à la bande par Fabian Heldner.

Passeur sur le 1-0 de Patrik Puistola (18e), Aku Raty a doublé la mise 48 secondes plus tard en récupérant un rebond accordé par Stéphane Charlin sur un tir du défenseur de Langnau Juuso Riikola (18e). Le gardien du GSHC a conclu le premier tiers avec... 2 arrêts à son actif, contre 9 pour son vis-à-vis Emil Larmi.

La période médiane, qui aurait dû permettre à la Suisse de se relancer, a même viré au cauchemar. Un puck perdu par Romain Loeffel a permis à Sami Paivarinta d'inscrire le 3-0 (24e), Valtteri Ojantakanen signant le 4-0 en récupérant un palet qui traînait dans le slot entre trois Suisses (27e).

Le changement de gardien opéré après le 4-0 n'a pas non plus fait réagir cette équipe de Suisse. Kevin Pasche a capitulé dès la 33e sur une réussite de Janne Kuokkanen (ex-LHC et Gottéron) en supériorité numérique. Les hommes de Jan Cadieux ne se sont finalement révoltés qu'après avoir réduit la marque à la 39e.

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