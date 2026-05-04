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National League Olle Lycksell signe à Lugano jusqu'en 2029

ATS

4.5.2026 - 10:11

Le HC Lugano annonce avoir mis sous contrat un cinquième joueur à licence étrangère pour la prochaine saison.

Olle Lycksell rejoint Lugano.
Olle Lycksell rejoint Lugano.
ats

Keystone-SDA

04.05.2026, 10:11

04.05.2026, 10:37

L'attaquant suédois Olle Lycksell (26 ans) s'est engagé jusqu'en 2029, précise le communiqué du club tessinois.

Ce gaucher a débuté à 18 ans dans l'élite suédoise sous le maillot de Linköping, avant d'évoluer à Färjestad puis avec les Växjö Lakers. Drafté par Philadelphie au 6e tour en 2017, il a évolué ces quatre dernières saisons en Amérique du Nord, alternant entre la NHL avec Philadelphie et Ottawa (13 points en 52 matches) et la AHL.

Auteur de 172 points en 194 matches disputés en AHL, Olle Lycksell est donc le cinquième renfort étranger sous contrat avec le HCL pour l'exercice 2026/27 après Calle Dahlström, Zach Sanford, Rasmus Kupari et Jere Innala.

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