Vainqueur 3-2 à Bâle, le HC Viège n'a désormais plus besoin que d'un succès pour accéder aux demi-finales des play-off de Swiss League.

Les Haut-Valaisans avaient disputé une qualification misérable, arrachant leur qualification dans les trois dernières journées. Mais l'entraîneur des Viégeois est un malin. Heinz Ehlers a réussi à motiver et à placer ses joueurs dans les meilleures dispositions pour affronter l'équipe surprise de la saison régulière. Menés 1-0 après une réussite de Supinski, les Haut-Valaisans ont retourné le score par Burgener et Nunn. Fuchs a inscrit le but de la victoire à la 57e.

Devant plus de 5000 spectateurs, La Chaux-de-Fonds a «explosé» Winterthour 8-0. Les Neuchâtelois ont ainsi fait oublier leur curieux échec de vendredi. Huguenin, Loosli et McShane ont réussi un doublé chacun. Les joueurs de l'entraîneur Louis Matte mènent désormais 2-1 dans la série avant de se rendre mardi à Winterthour.

Un but du capitaine Andri Spiller a permis à Olten de l'emporter 3-2 après prolongation contre Thurgovie. Les Soleurois ont pris l'avantage 2-1 dans la série.

Joli coup du HC Sierre, qui mène désormais 2-1 dans la série qui l'oppose aux GCK Lions. Les Valaisans se sont imposés 4-2 lors du troisième match. Ils ont fait la différence au troisième tiers-temps avec des buts de Mathieu Vouillamoz, Maxime Montandon et Lukas Lhotak.

