Où se tiendront les épreuves de hockey sur glace lors des Jeux olympiques 2030 dans les Alpes françaises ? Alors que le projet initial les prévoyait à Nice, Paris est désormais candidat.

Les USA ont remporté l’or olympique en hockey sur glace lors des récents Jeux à Milan. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

La société exploitante de l'Accor Arena et de l'Adidas Arena, Paris Entertainment Company, a «déposé sa candidature pour accueillir des matches de hockey sur glace» lors des Jeux olympiques d'hiver 2030, a-t-elle annoncé jeudi à l'AFP, confirmant une information du Parisien.

L'alternative parisienne émerge alors que l'organisation des tournois de hockey à Nice au stade de football de l'Allianz Riviera, pressenti pour accueillir les épreuves, semble dans l'impasse. Le nouveau maire de Nice Eric Ciotti (UDR-RN) s'oppose catégoriquement à cette idée qui priverait le club de football de son stade pendant plusieurs mois.

«On est en train de regarder pour avoir une solution alternative», avait indiqué mardi la ministre des Sports Marina Ferrari, en soulignant que Nice restait «un atout phare» du projet.

Expérience des JO 2024

Pour justifier la pertinence de sa candidature, Paris Entertainment Company, société d'économie mixte majoritairement détenue par la Ville de Paris, insiste sur son «expérience dans l'organisation de grands événements sportifs» et «son engagement dans les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.»

Lors des JO d'été, l'Accor Arena avait notamment accueilli des épreuves de gymnastique et de basket-ball. La finale de la Coupe de France de hockey sur glace s'y déroule quasiment chaque année depuis 2007.

La question de l'organisation des épreuves de glace à Nice devrait être tranchée d'ici à la fin de la semaine en cours, avait indiqué lundi à l'AFP le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier à l'issue d'une réunion entre les différentes parties prenantes de l'organisation des JO 2030.

Début avril, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, avait proposé d'accueillir des compétitions de glace à la place de Nice.

Outre le hockey sur glace, la ville de Nice doit théoriquement accueillir le patinage artistique, le short-track et le curling ainsi qu'un village olympique et un centre des médias. L'officialisation de la carte des sites des JO 2030 est attendue pour fin juin.