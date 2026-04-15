Les New Jersey Devils et leur trio helvétique ont conclu leur saison la tête basse. Ils se sont inclinés 4-0 à Boston et terminent à une bien décevante 13e place dans la Conférence Ouest.

Keystone-SDA ATS

Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont donc pas pu mettre à point d'honneur à finir leur pensum sur une note positive.

Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets, également écartés des play-off, sont allés s'incliner 5-3 contre Utah Mammoth pour leur avant-dernier match de la saison régulière. L'attaquant grison n'a toujours pas marqué le moindre point après cinq matches depuis son retour de blessure.

Pius Suter a en revanche fêté un succès (anecdotique, son équipe étant elle aussi écartée des play-off) sous le chandail de St-Louis. Les Blues ont battu Pittsburgh 7-5, après avoir été menés 3-0 puis 4-1.

Alexander Ovechkin a signé un assist lors du succès 2-1 des Washington Capitals contre Columbus, pour ce qui pourrait avoir été le dernier match de sa légendaire carrière. L'attaquant russe aux désormais 1734 matches de NHL, qui détient le record de buts de la ligue (929 en saison régulière), garde cependant l'espoir, à 40 ans, de disputer l'an prochain une 22e saison outre-Atlantique. «J'espère que ce n'était pas mon dernier match. Je ne sais pas ce qui va se passer», a confié le capitaine des Capitals.