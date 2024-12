Fribourg a raté une belle occasion de revenir à la 7e place du classement de National League. A Langnau, les Dragons se sont inclinés 4-1, tandis qu'Ajoie a été battu 3-2 par Kloten.

Lucas Wallmark (à droite) et Fribourg n'ont pas réussi à gagner un 3e match de rang en National League. KEYSTONE

ATS

L'opportunité s'offrait à Gottéron. Elle n'était pas simple à aller chercher, mais après deux jolis succès, les hommes de Pat Emond semblaient avoir les moyens de prendre le meilleur sur Langnau, même dans l'Emmental.

Et même sans Marcus Sörensen, top scorer remis de sa petite blessure mais laissé en tribunes pour ne pas changer une équipe qui gagne, selon la formule consacrée. Et lors de l'ouverture du score de Lilja à la 30e, le plan semblait se dérouler sans accrocs. Après une passe lumineuse de Wallmark, l'ancien attaquant d'Ambri a pu battre Charlin. Un 0-1 loin d'être immérité à ce moment du match, même si Berra a dû sortir un arrêt incroyable lors du premier tiers.

Fribourg a d'abord laissé les Bernois revenir à hauteur à la 39e par Petrini. Puis à la 47e et à la suite d'une pénalité de Dave Sutter, c'est Dario Rohrbach qui a donné l'avantage aux Tigers. Pire pour Gottéron, à la 52e c'est Brian Zanetti qui a pu donner deux longueurs d'avance à ses couleurs et du coup priver Fribourg d'une troisième victoire de suite.

Ajoie espérait de son côté pouvoir continuer sur le bon trend des dernières semaines en recevant Kloten. Seulement les Aviateurs ont surpris très tôt les Jurassiens. En 68 secondes entre la 5e et 6e, les Zurichois ont frappé à deux reprises par Simic et Ojamäki. Les banlieusards zurichois ont validé leur succès à la 23e sur un but en power-play de Niku. Ajoie a réagi trop tard en inscrivant ses deux buts (Devos et Nättinen) dans les trois dernières minutes.

Lugano a mis fin à une séquence négative de quatre revers en dominant Rapperswil 2-0. Dans le dernier match, Zoug s'est imposé 3-2 ap à Ambri. C'est Jan Kovar qui a inscrit le but décisif en prolongation.

