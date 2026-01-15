Longtemps dauphin de Davos en National League, Lausanne traverse une zone de turbulences depuis dix matches. 5e avec six points d'avance sur Rapperswil, 7e, le club vaudois doit se ressaisir.

Lausanne traverse une zone de turbulences depuis dix matches en National League. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz ATS

«On doit se rendre compte de la situation. On n'est pas dans la m..., mais il faut vraiment jouer mieux, parce que ce n'est pas comme ça qu'on va aller loin en play-off.» Le capitaine Damien Riat a haussé le ton mercredi soir au terme de ce troisième derby lémanique perdu face à Genève.

Le 12 octobre, Lausanne subissait contre Genève une quatrième défaite de rang. Il s'agissait d'une première sous la gouvernance de l'entraîneur Geoff Ward. Mercredi soir, le LHC a essuyé un cinquième revers consécutif...contre Genève (3-0). Battus 11-0 en début de championnat, les Aigles se sont magnifiquement vengés en enlevant donc les trois derbies suivants.

Agir au lieu de parler

«Il y avait du mieux, mais ce n'est pas assez bien, poursuit l'attaquant du LHC. On leur donne deux goals et derrière on ne marque pas, c'est compliqué. C'est le moment d'arrêter de parler en fait, c'est le moment d'agir, c'est tout.» Avec plusieurs grosses occasions manquées avant l'ouverture du score de Granlund, Lausanne a pris le match par le bon bout, mais il a manqué cette chance dans les détails. En confiance, les Aigles ont pu compter sur cette force qui entoure souvent les équipes qui vont bien.

«Oui l'effort était meilleur, mais ce n'était pas suffisant, tempère quand même le capitaine des Lions. Il n'y a pas les 22 gars qui voulaient donner 200%. Il faut accepter la situation, la réalité, et aller de l'avant en venant le couteau entre les dents demain à l'entraînement.»

Des statistiques qui font tache

Sur les dix derniers matches, Lausanne n'a engrangé que neuf points. Si percutant lors des premiers mois de compétition avec un taux de réussite insolent de plus de 30%, le power-play végète actuellement à un misérable 7,41%. Quant au box-play, ce n'est guère mieux avec un 63,16% qui fait grincer des dents. Avec ce chiffre, les Vaudois sont derniers de la classe.

Les statistiques avancées permettent de se rendre compte du niveau actuel des Lions. Avec un PDO (réd: une statistique qui additionne le pourcentage au tir et le pourcentage des arrêts de gardiens avec un chiffre espéré autour de 100) de 97,49, les joueurs de Ward sous-performent en ce moment. Ce sont surtout les gardiens avec 89,86% d'arrêts qui plombent cette statistique. Sauf que le LHC est resté muet tant contre Fribourg (0-4) que contre Genève (0-3).

Geoff Ward ne panique pas

Pour le défenseur Aurélien Marti, il faut une meilleure communication: «On ne parle pas assez entre nous pour aider nos coéquipiers sur la glace. Actuellement, le manque de réussite nous coûte cher. Il faut se regrouper, travailler, aller chercher une victoire à la dure en travaillant chacun pour l'autre.»

Point de fatalisme chez les joueurs donc et encore moins pour l'entraîneur Geoff Ward: «Quand tu perds des matches, ton niveau de confiance descend d'un cran et tu tiens ta canne un peu plus serrée. Il n'y a toutefois pas lieu d'appuyer sur le bouton d'urgence. On doit faire mieux. On va affronter des équipes qui sont derrière nous au classement et il faudra faire attention aux résultats.»

Passé par la NHL et bardé d'expérience, l'Ontarien de bientôt 64 ans sait relativiser: «Vous savez, les équipes passent par ces phases négatives. On a eu de la chance d'avoir pu nous en sortir par le passé. Quand on a gagné la Coupe Stanley avec Boston, on a perdu neuf matches de suite en janvier. A un moment on se serait demandé si cela n'était pas la pire équipe de NHL et finalement les choses ont tourné.» Dès vendredi soir à Kloten ?

Archive sur le Lausanne HC