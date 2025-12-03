  1. Clients Privés
National League Genève perd à Davos, Fribourg chute face à Rappi

ATS

3.12.2025 - 22:04

La soirée de National League de mercredi n'a pas souri aux Romands. Genève a perdu 6-2 à Davos, Fribourg s'est incliné 4-2 face à Rappi et Bienne a été battu 6-2 à Berne.

Sale soirée pour Robert Mayer à Davos.
Sale soirée pour Robert Mayer à Davos.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.12.2025, 22:04

03.12.2025, 22:38

Samedi, Genève avait vu Davos revenir en fin de match pour arracher la prolongation. Puljujärvi avait clos les débats dans le temps supplémentaire. Un scénario bien éloigné de celui vu ce mercredi dans les Grisons. Davos n'avait vraiment pas envie de laisser planer le doute.

National League. Fin de match folle à Fribourg ! Genève se paie le leader

National LeagueFin de match folle à Fribourg ! Genève se paie le leader

Les joueurs de Josh Holden ont ouvert la marque à la 8e en infériorité numérique grâce au meilleur buteur du championnat, Matej Stransky. Granlund égalisera environ trois minutes plus tard, mais ce sera la seule lueur des Aigles. A cinq secondes de la fin de la première période, Nussbaumer a pu redonner l'avantage à ses couleurs. Puis lors du tiers médian, Fora a inscrit le 3-1 à la 22e et Tim Bozon a dû rentrer au vestiaire pour un coup de genou. Et logiquement en power-play, Davos a ajouté deux buts pour faire passer le score à 5-1 et classer l'affaire. Le dernier tiers fut cosmétique.

Fribourg surpris en fin de match

Fribourg n'a pas enchaîné un troisième succès consécutif à l'occasion de la venue de Rapperswil. Dans un affrontement entre deux coaches suédois, Rönnberg face à Lundskog, c'est le boss des Lakers qui a eu le dernier mot. Mais Gottéron aurait très bien pu gagner les trois points. Menés 2-0 après quarante minutes, les Dragons ont refait surface dans le dernier tiers via leur nouvel étranger Kyle Rau (43e), puis via leur top scorer Marcus Sörensen (53e).

Mais une toute petite inattention à la 57e a permis à Malte Strömwall de plonger la patinoire fribourgeoise dans l'incrédulité. Les Lakers ont ajouté un quatrième but dans la cage vide. Ce résultat fait que Gottéron demeure à la 3e place à trois points de Lausanne. Rapperswil en profite pour passer devant le GSHC.

Etait-ce parce qu'ils étaient un peu plus désespérés de quitter la 13e place que les Bernois ont pris le meilleur sur les Biennois (6-2) dans ce derby cantonal? Peut-être. Bienne a connu un début de rencontre plus que poussif. Menés 2-0 après neuf minutes, les Seelandais ont sorti la tête de l'eau par Sallinen (12e). Berne a repris deux longueurs d'avance (Graf, 25e), mais Kneubühler a entretenu l'espoir (27e). Les joueurs de Filander ont fini par rompre aux 55e, 58e et 59e sur des buts d'Ejdsell et Bemström, par deux fois.

