Le cadre de l'équipe de Suisse pour les JO est enfin connu. Le sélectionneur Patrick Fischer a notamment retenu les deux joueurs de NHL actuellement blessés, Pius Suter (St. Louis) et Philipp Kurashev (San Jose), ainsi que quatre joueurs de Gottéron, le club romand le mieux représenté. Des changements restent toutefois possibles.

À un mois des Jeux olympiques 2026, Patrick Fischer a dévoilé sa sélection. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les quatre joueurs de Fribourg choisis par Patrick Fischer sont le gardien Reto Berra, le défenseur Andrea Glauser ainsi que les attaquants Christoph Bertschy et Sandro Schmid. Deux joueurs du Lausanne HC seront de la partie (Damien Riat et Ken Jäger), et un seul de Genève-Servette (le défenseur Tim Berni).

«La décision n'a pas été facile à prendre pour nous entraîneurs, car nous avons beaucoup de joueurs exceptionnels. Nous sommes convaincus d'avoir réussi à trouver un équilibre, une équipe qui allie expérience, robustesse physique, intensité et talent», explique Patrick Fischer, cité dans le communiqué de Swiss Ice Hockey.

«Les joueurs connaissent notre philosophie et notre système dans les moindres détails. Nous donnerons tout pour remporter une médaille», poursuit-il. «Nous sommes très heureux de pouvoir enfin exploiter pleinement le potentiel de nos joueurs. Ce tournoi sera un très grand moment, avec les meilleur des meilleurs!»

Fischer avait déjà sélectionné six joueurs de NHL en juin dernier: les défenseurs Roman Josi (Nashville) et Jonas Siegenthaler (New Jersey) ainsi que les attaquants Nico Hischier (New Jersey), Timo Meier (New Jersey), Kevin Fiala (Los Angeles) et Nino Niederreiter (Winnipeg).

Suter, Kurashev, Janis Moser (Tampa Bay) et le gardien Akira Schmid (Vegas) ayant également été convoqués, les dix «NHLers» disponibles figurent donc comme prévu dans la sélection. Lui aussi blessé actuellement, Lian Bichsel (Dallas) n'est pas «sélectionnable», puni pour avoir refusé de disputer le Mondial M20.

Troisièmes JO pour Berra et Genoni

Parmi les 25 sélectionnés, 20 ont décroché la médaille d'argent lors du championnat du monde 2025, précise Swiss Ice Hockey dans son communiqué. Seuls onze des heureux élus ont par ailleurs déjà disputé des Jeux olympiques, les joueurs de NHL n'ayant il est vrai pas été libérés pour les éditions 2018 et 2022.

Parmi les sélectionnés ayant déjà goûté à la saveur particulière des Jeux figurent les deux seuls joueurs ayant déjà disputé deux JO, Reto Berra (39 ans, présent en 2014 et 2022) et Leonardo Genoni (38 ans, présent en 2018 et 2022). Les deux hommes gardent une longueur d'avance sur Akira Schmid pour la place de titulaire.

La sélection suisse messieurs pour les JO de Milan-Cortina (6-22 février) : Gardiens (3): Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (Zoug), Akira Schmid (Vegas Golden Knights).

Défenseurs (8): Tim Berni (Genève-Servette), Michael Fora (Davos), Andrea Glauser (Fribourg-Gottéron), Roman Josi (Nashville Predators), Dean Kukan (Zurich Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils).

Attaquants (14): Sven Andrighetto (Zurich Lions), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Kevin Fiala (Los Angeles Kings), Nico Hischier (New Jersey Devils), Ken Jäger (Lausanne), Simon Knak (Davos), Philipp Kurashev (San Jose Sharks), Denis Malgin (Zurich Lions), Timo Meier (New Jersey Devils), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets), Damien Riat (Lausanne), Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron), Pius Suter (St. Louis Blues), Calvin Thürkauf (Lugano).

Entraîneur: Patrick Fischer; assistants Jan Cadieux, Rikard Franzén, Marcel Jenni. Montre plus

Alina Müller et Lara Stalder en leaders de l'équipe féminine

Entraîneur de l'équipe de Suisse dames, Colin Muller a également dévoilé mercredi sa sélection pour les JO de Milan-Cortina 2026. Il a retenu 23 joueuses, dont une seule évolue dans un club romand: la défenseuse de Genève-Servette Laure Mériguet.

Les joueuses les plus expérimentées de la sélection sont Alina Müller (27 ans) et Lara Stalder (31 ans). La Zurichoise et la Lucernoise disputeront toutes les deux leurs quatrièmes Jeux olympiques, elles qui faisaient partie de l'équipe médaillée de bronze en 2014 à Sotchi. Kaleigh Quennec ou la nouvelle joueuse de PWHL (la ligue professionnelle nord-américaine) Nicole Vallario seront également de la partie le mois prochain en Italie.